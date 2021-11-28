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Качественное продвижение и повышение доходности вашего Twitch канала
Пользователей 36 170
Активных каналов 104 311Зарегистрироваться
Web-панели для управления Заказом Доступны панели для зрителей, просмотров и фолловеров. Достаточно один раз настроить, а далее вы сможете делать это самостоятельно в любое удобное время.
Автоматический запуск После оформления заказа, вы сможете запустить услугу в любое удобное для вас время и с любыми промежутками.
Гарантия Если услуга не будет предоставлена или будет оказана не в полном объеме, мы гарантируем возврат средств или предоставление компенсации.
Пишите от лица зрителей Присоединяйте участников чата, которые помогут оживить беседу в комментариях
Работа панели без перебоев Минимальные расхождения между купленным количеством Зрителей
Стабильность количества зрителей Число зрителей остается без изменений во время всего стрима. Расхождение с заказанным количеством зрителей минимальное.
Зачем продвигать канал?
Оказаться в ТОПе Занять лидирующие позиции среди других стримеров и завоевать внимание зрителей.
Общение Активность зрителей в чате подогревает интерес к стриму, что увеличивает количество аудитории. Чем более «живой» чат, тем решительнее люди принимают решение о подписке на канал.
Количество Подписчиков Повышение онлайна на стриме приводит к приходу новых подписчиков. Они – потенциальные постоянные зрители, которые приведут канал к успеху.
Реклама и донаты Это благодарность стримеру от стрим-платформы и зрителей. «Агрессивное» продвижение канала приводит к продвижению и росту количества «благодарностей
Почему мы?
Авторский подход Предложенная нами тактика рекламирования и продвижения уникальна. Она была создана на основе личного опыта работы с Twitch-платформой, поэтому действительно является Эффективной.
Эффективность Мы гарантируем отсутствие просадок и скачков, а также в целом техническую надежность.
Анонимность и конфиденциальность Данные о клиенте остаются в полной сохранности. Мы гарантируем отсутствие разглашения кому-либо и передачи третьим лицам
Круглосуточная поддержка Наши специалисты технической поддержки работают для вас круглосуточно. С ними можно легко решить любые вопросы, получить ответы.
Тарифы Twitch Мы можем выполнить любой требуемый Вами объём, если Вам нужно более 1000 зрителей, для обсуждения данного впороса, пишите в поддержку.
Зрители на часЗрители на деньЗрители на неделюЗрители на месяцBits (Cheers) для TwitchPrime подписчики для TwitchФолловеры для TwitchПросмотры на канал TwitchПросмотры на видео Twitch
«Начальный»
- 10 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 10 р.
«Стартовый»
- 20 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 15 р.
«Средний»
- 50 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 30 р.
«Продвинутый»
- 70 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 40 р.
«Взлётный»
- 100 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 45 р.
«Успешный»
- 150 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 60 р.
«Улетный»
- 200 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 75 р.
«Космический»
- 300 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 100 р.
«Бомбический»
- 500 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 200 р.
«Фантастика»
- 1 000 зрителей
- Чат Боты
- Обход проверок
- Пользователи в списке чата
- Стабильность
- С возможностью Паузы
Выбор количества часов
Итого: 320 р.
«Начальный»
- 10 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 50 р.
«Стартовый»
- 20 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 80 р.
«Средний»
- 50 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 180 р.
«Продвинутый»
- 70 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 250 р.
«Взлётный»
- 100 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 320 р.
«Успешный»
- 150 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 450 р.
«Улетный»
- 200 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 650 р.
«Бомбический»
- 500 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 1 500 р.
«Фантастика»
- 1 000 зрителей
- Безлимит на 24 часа
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Пользователи в чате
- Стабильность
Итого: 2 600 р.
«Начальный»
- 10 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 250 р.
«Стартовый»
- 20 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 450 р.
«Средний»
- 50 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 850 р.
«Продвинутый»
- 70 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 1 100 р.
«Взлётный»
- 100 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 1 600 р.
«Успешный»
- 150 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 2 200 р.
«Улетный»
- 200 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 3 000 р.
«Космический»
- 300 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 4 500 р.
«Бомбический»
- 500 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 5 500 р.
«Фантастика»
- 1 000 зрителей
- Безлимит на 7 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 8 000 р.
«Начальный»
- 10 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 750 р.
«Стартовый»
- 20 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 1 300 р.
«Средний»
- 50 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 2 700 р.
«Продвинутый»
- 70 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 3 500 р.
«Взлётный»
- 100 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 5 500 р.
«Успешный»
- 150 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 8 000 р.
«Улетный»
- 200 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 10 000 р.
«Космический»
- 300 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 14 500 р.
«Бомбический»
- 500 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 24 000 р.
«Фантастика»
- 700 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 34 000 р.
«Нереальный»
- 1 000 зрителей
- Безлимит на 30 Дней
- Чат боты
- Пользователи в чате
- Без Возможности Паузы
- Минимальные Расхождения
- Обход проверок
- Стабильность
Итого: 45 000 р.
«Начальный»
- 1 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 250 р.
«Стартовый»
- 5 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 1 200 р.
«Средний»
- 7 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 1 650 р.
«Продвинутый»
- 10 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 2 300 р.
«Взлётный»
- 20 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 4 500 р.
«Успешный»
- 30 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 6 700 р.
«Улетный»
- 50 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 11 500 р.
«Космический»
- 100 000 Bits
- Быстро
- Анонимно/Неанонимно
- Гарантия получения
- Доставка до 48 часов
Итого: 22 000 р.
«Начальный»
- 1 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 50 р.
«Стартовый»
- 5 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 250 р.
«Средний»
- 10 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 490 р.
«Продвинутый»
- 25 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 1 230 р.
«Взлётный»
- 50 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 1 470 р.
«Успешный»
- 70 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 3 450 р.
«Улетный»
- 100 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 4 920 р.
«Космический»
- 150 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 7 400 р.
«Бомбический»
- 200 подписок
- Быстрое выполнение
- Адекватные ники
- Аватарки
Итого: 9 500 р.
«Начальный»
- 100 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 30 р.
«Стартовый»
- 200 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 55 р.
«Средний»
- 500 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 120 р.
«Продвинутый»
- 700 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 160 р.
«Взлётный»
- 1 000 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 250 р.
«Успешный»
- 3 000 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 680 р.
«Улетный»
- 5 000 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 1 200 р.
«Космический»
- 10 000 фолловеров
- Быстрое выполнение
- Адекватные Никнеймы
- Аватарки
- Подтвержденные Почты
Итого: 1 850 р.
«Начальный»
- 100 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 10 р.
«Стартовый»
- 200 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 18 р.
«Средний»
- 500 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 48 р.
«Продвинутый»
- 1 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 90 р.
«Взлётный»
- 2 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 170 р.
«Средний»
- 5 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 450 р.
«Успешный»
- 10 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на канал (Профиль)
- Обход Блокировок
Итого: 800 р.
«Начальный»
- 100 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 10 р.
«Стартовый»
- 200 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 18 р.
«Средний»
- 500 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 48 р.
«Продвинутый»
- 1 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 90 р.
«Взлётный»
- 2 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 170 р.
«Успешный»
- 5 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 450 р.
«Улетный»
- 10 000 просмотров
- Быстрое выполнение
- Просмотры на видео
- Обход Блокировок
Итого: 850 р.
Отзывы
Пользователь:
Услуга:Отзыв:
VASIX
28.11.2021Зрители
Моментальная накрутка, всё по высшему разряду
Пользователь:
Услуга:Отзыв:
Carac6
08.11.2021Администрация
Все топого, мучились со мной и помогли мне очень сильно, люди хорошие)
Пользователь:
Услуга:Отзыв:
Flex
01.11.2021Зрители
Спасибо, всё качественно и чётко. Советую начинающим стримерам.
Пользователь:
Услуга:Отзыв:
Айдар
02.10.2021Накрутка зрителей
Хорошо посидели) Все четко, очень полезный сервис для начинающих скримеров, рекомендую
Пользователь:
Услуга:Отзыв:
Андрей
02.10.2021Фолловеры
Всё круто. У меня кстати кошку верталётик зовут
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